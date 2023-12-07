أريانة/القبض على نفرين من أجل سرقة محل مسكون بالخلع واسترجاع المسروق..

على إثر تقدم شخص الى مقر مركز الأمن الوطني ببرج الوزير راغبة في تسجيل قضية عدلية من أجل تعرض منزله الكائن بجهة حي الهادي نويرة برج الوزير أريانة إلى السرقة بالخلع لعدد 11 ساعة يدوية باهضة الثمن، جهاز تابلات، عدد 02 هواتف جوالة، 02 حواسيب محمولة.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتعميق التحريات الميدانية أمكن حصر الشبهة في نفر (من مواليد سنة 2000) والذي تم القبض عليه أثناء توجيهه الى إحدى المحلات المعدة لتصليح التجهيزات الالكترونية قصد التفريط بالبيع للحاسوبين المحمولين (أمكن حجزهما).

باقتياده الى مقر الوحدة الأمنية اعترف أن مرتكب عملية السرقة هو نفر ثاني معروف بسوابقه العدلية في مجال السرقات والذي بدوره تم نصب كمين له والقبض عليه والذي اعترف بكل ما نسب اليه بالتحري معه، هذا وأمكن استرجاع جميع المسروق الذي كان يخفيه ذي الشبهة الرئيسي بمقر سكناه وتسليمه للمتضرر.

باستشارة النيابة العمومية بأريانة أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “السرقة بالخلع من داخل محل مسكون والمشاركة في ذلك” والأبحاث متواصلة.