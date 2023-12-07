فيديو على “تيك توك” يورط صاحبته في قضية..!!

تورطت ناشطة بريطانية معروفة بإدانة قضائية أمام المحكمة وسجل جنائي، بعد أن تم استخدام مقطع فيديو نشرته على شبكة “تيك توك” كدليل ضدها وانتهت المحكمة إلى إدانتها ومعاقبتها، بسبب المقطع الذي تعترف فيه بارتكاب جريمة التهرب من دفع تذاكر القطار.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، واطلعت عليها “العربية.نت”، فقد دانت محكمة بريطانية الناشطة وأمرت بتغريمها مبلغ 773 جنيهاً إسترلينياً (970 دولارا أميركيا)، وذلك بعد أن تقدمت الشرطة بمقطع الفيديو الذي نشرته الناشطة والذي يُثبت ارتكابها جريمة التهرب من دفع تذكرة القطار.

وتم القبض على السيدة التي قامت بنشر نصائح عبر الإنترنت حول كيفية الغش في أسعار القطارات، وذلك بالتزامن مع قرار حكومي بريطاني صدر مؤخراً ويقضي برفع أسعار تذاكر القطارات، وهو ما يثير حالياً جدلاً وموجة من التذمر في الشارع البريطاني.

وشاركت السيدة العديد من مقاطع الفيديو على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي وتتفاخر فيها بكيفية تجنبها الدفع وحثت متابعيها على فعل الشيء نفسه.

وقالت في مقطع فيديو: “لم أدفع أبداً السعر الكامل لرحلة القطار، وأعتقد أنه مع ارتفاع الأسعار يتوجب عليَّ أن أشارككم نصائحي”.

وتضمنت الحيل التي طرحتها الناشطة الجلوس بالقرب من المرحاض “في حالة احتياجك للاختباء من مفتش التذاكر”، إضافة الى شراء تذكرة لأرخص محطة بدلاً من وجهتك الفعلية. كما نصحت متابعيها بأن يقولوا إن هواتفهم قد تعطلت أو أنهم يواجهون “صعوبات فنية”، وذلك عندما يتم سؤالهم عن تذكرة القطار.

وتقول: “بشكل عام، إذا تعاملت بذكاء، فهناك طريقتان يمكنك من خلالهما التغلب على شركة القطارات”.

لكن الناشطة لم تفلت من العقاب، حيث سرعان ما تلقت غرامة قدرها 773 جنيهاً إسترلينياً وسجلاً جنائياً.

وقالت شركة “إيست ميدلاندز رايل واي” التي تقوم بتشغيل عدد من شبكة القطارات في بريطانيا إن مقاطع الفيديو كانت جزءاً من الأدلة ضد السيدة.

وأشارت الشركة إلى أن الناشطة تلقت الغرامة بعد تحقيق تعاوني بين “سكك حديد إيست ميدلاندز” وشرطة النقل البريطانية أدى إلى محاكمة ناجحة للمتهربة من الأجرة بموجب قانون تنظيم السكك الحديدية.

العربية نت