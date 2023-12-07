رابطة الأبطال الافريقية (المجموعة الثالثة- الجولة 3): الترجي يتطلع لاستعادة الصدارة … والنجم يلعب فرصته الأخيرة

يتطلع الترجي الرياضي صاحب المركز الثالث ب3 نقاط الى استعادة صدارة المجموعة الثالثة عندما يستضيف بعد غد السبت على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا بيترو اتليتيكو الانغولي المتصدر ب6 نقاط لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي ستفتتح غدا الجمعة في نفس الملعب والتوقيت (س 20) بمباراة الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في هذه المسابقة النجم الساحلي متذيل الترتيب بلا رصيد في مواجهة الفرصة الاخيرة امام الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثاني ب3 نقاط.

في المباراة الاولى، يراهن النجم الساحلي الى تجاوز بدايته المخيبة للامال بعدما انقاد الى خسارتين متتاليتين أمام الترجي الرياضي وبيترو أتليتكيو بنفس النتيجة (صفر-2) على ملعب حمادي العقربي برادس وتحقيق انتصاره الاول في سعيه من اجل انعاش حظوظه في سباق الظفر باحدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور ربع النهائي.ويدرك ابناء المدرب عماد بن يونس ان اي نتيجة غير الانتصار ستبدد حظوظهم في الترشح وهو ما سيرفع من منسوب الضغط الذي سيكون مسلطا عليهم خصوصا وان المهمة لن تكون حتما سهلة امام منافس سوداني برهن على علو كعبه في مباراته الأخيرة بفوزه على الترجي الرياضي بتنزانيا 3-1 ويامل بدوره في الخروج بالعلامة الكاملة لتاكيد طموحاته العريضة في هذه النسخة من المسابقة القارية.وسيستعيد فريق جوهرة الساحل في المباراة التي سيديرها الحكم الغاني دانيال لاريا خدمات ثلاثة عناصر وهم المدافع غفران النوالي ولاعب الرواق الهجومي أصيل الجزيري اثر تجاوزهما الإصابة ولاعب الارتكاز الكاميروني جاك

مبي بعدما تغيّب عن لقاء بيترو أتليتكو بسبب عقوبة الايقاف بما من شانه ان يدعم خط الوسط مع تواجد المالي سومايلا سيديبي لاسيما على مستوى افتكاك الكرة والارتداد الدفاعي. ولئن تميل كفة المواجهات السابقة بين الفريقين على الصعيد القاري لفائدة النجم الساحلي الذي فاز في 4 مناسبات مقابل خسارتين وتعادلين، الاّ أنّ ذلك لا يعني شيئا اذ تبقى لكل مقابلة حقيقتها ويتعين في هذا السياق على زملاء حمزة الجلاصي توخي الحذر من الفريق الضيف خاصة وأنّه يملك عناصر فاعلة بمقدورها صنع الفارق على غرار الثلاثي ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمان وبابي ندياي.اما في المباراة الثانية، سيكون الترجي الرياضي أمام فرصة لمصالحة جماهيره اثر عثرة الجولة الثانية أمام الهلال السوداني واسترجاع موقعه في اعلى جدول ترتيب المجموعة حين

يستقبل بيترو أتليتكو الأنغولي.ويعوّل الترجي الرياضي في مسعاه نحو تحقيق الانتصار الثاني له في دور المجموعات على الخبرة التي يتمتع بها بمثل هذه المواعيد الهامة التي تستوجب حضورا ذهنيا وبدنيا كبيرين وانضباطا تكيتيكا عاليا من حيث حسن التعامل مع مجريات المقابلة والتمركز على الميدان واستثمار اوقات السيطرة والفرص التهديفية واستغلال الكرات الثابتة.واذ ستعرف تشكيلة “الأحمر والأصفر” بعض الغيابات الوازنة على غرار ثلاثي الهجوم محمد علي بن حمودة واسامة بوقرة والبرازيلي رودريغو رودريغيز ولاعب الوسط زكريا العايب بسبب الاصابة، فان المدرب طارق ثابت يملك رصيدا بشريا يمكنه من ايجاد الحلول البديلة والمحافظة على توازن الفريق، وينتظر ان ينطلق الغامبي كيبا سووي صاحب الهدف الوحيد للترجي في مباراة الهلال السوداني

اساسيا في الهجوم على ان يسانده من الخلف البرازيلي يان ساسي والجزائري حسام الدين غشة. هذا وسيكون شيخ الأندية التونسية مطالبا هو الآخر في مباراته التي سيديرها طاقم تحكيم تشادي بقيادة الحكم الهادي ألو محمد بالتحلي باليقظة امام الفريق الأنغولي الذي اظهر في لقائه امام النجم الساحلي امكانيات محترمة في ظلّ امتلاكه لاعبين مهاريين بمقدورهم خلق الخطر على شباك الحارس أمان الله مميش وفي مقدمتهم الثنائي إناسيو ميغيل والبرتغالي أليكساندري جويديس.يذكر أنّ أبرز مواجهة جمعت الترجي الرياضي ببيترو أتليتيكو كانت سنة 1997 لحساب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الافريقية حيث فاز الفريق الأنغولي في لوندا بهدف دون رد قبل أن يعود الترجي الرياضي في الإياب بالمنزه ويحقق الانتصار بثنائية نظيفة ويحرز اللقب القاري ضمن جيل كان يضم المدرب الحالي طارق ثابت.