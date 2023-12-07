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عاجل/ جريمة قتل فتاة إثر “براكاج” بمحطة بئر الباي: القضاء يُصدر حكمه

2023/12/07 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالسجن المؤبد في حقّ الشاب المتّهم بقتل فتاة إثر براكاج بمحطة القطار ببئر الباي بالضاحية الجنوبية مما أدّى إلى دهسها تحت عجلات القطار.
وتعود أطوار القضية إلى شهر أفريل من سنة 2022، حيث كانت الضحية بمحطة القطار ببئر الباي مصحوبة بوالدتها بعد الانتهاء من زيارة أقاربهم بالجهة، وعند قدوم القطار صعدته، وفي الأثناء عمد المتهم وهو شاب عشريني إلى محاولة افتكاك حقيبتها اليدوية، غير أنّها تفطنت إليه وتمسكت بالحقيبة، وعند التدافع بينهما دفعها المتهم بقوة ممّا أدى إلى سقوطها تحت عجلات القطار، وهو ما تزامن مع انطلاقه، مما أدّى إلى دهسها ووفاتها على عين المكان.
وحسب معطيات القضية فقد تمكّن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس بعد يوم من الواقعة من إلقاء القبض على المتهم الذي تحصّن بمنزل أحد معارفه، حيث اعترف بما نسب اليه نافيا نيّته قتل الضحية.

المصدر: موزاييك

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