وقفة احتجاجية لنساء من الدستوري الحر أمام سجن منوبة

نظّمت عضوات بالحزب الدستوري الحر، اليوم، الخميس 7 ديسمبر 2023، سلسلة بشرية نسائية أمام سجن النساء بمنوبة مساندة لرئيسة الحزب عبير موسي واحتجاجا على إيقافها، حسب ما نقلت اذاعة الديوان.

واعتبرت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أن عبير موسي “محتجزة قسريا لدى الدولة” مطالبين بإطلاق سراحها ورفع المظلمة عنها.

ورفعت أن المشاركات في السلسلة النسائية شعارات أعلنوا من خلالها عن أن عبير موسي هي مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، وفق ذات المصدر.

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي شرعت في اضراب جوع بسجن النساء بمنوبة بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

وتواجه عبير موسي تهما تتعلق بمعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل وشبهة الاعتداء المقصود به إحداث الهرج بالتراب التونسي.