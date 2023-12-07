التعاون الثنائي بين تونس ورومانيا في المجال الأمني والهجرة محور لقاء وزير الخارجية مع وزير الداخلية الروماني



مثل التعاون الثنائي بين تونس ورومانيا لاسيما في المجال الأمني والهجرة، أهم محاور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الخميس ببوخارست، مع نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الداخلية برومانيا كاتالين ماريان بريديو.

كما تطرق الجانبان، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما الوضعية الكارثية وغير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد نبيل عمّار موقف تونس الثابت المناصر لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة كافة حقوقه المشروعة داعيا إلى ضرورة الوقف الفوري للمجازر التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

وشكّل اللقاء مناسبة ثمّن فيها الجانبان عراقة العلاقات التونسية الرومانية ومتانتها خاصة في ظلّ احتفال البلدين الصديقين بالذكرى الستين على إقامتها.

كما أثنى الجانبان على عراقة الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تعود إلى سنة 1995، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مبرزين الديناميكية والزخم الجديد للتعاون المتنوع والشامل بين الطرفين بعد توقيع مذكرة التفاهم بتاريخ 16 جويلية 2023 والتي تتضمن 5 أركان مرتبطة فيما بينها ترابطا وثيقا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار يؤدي، زيارة رسمية إلى العاصمة الرومانية بوخارست يومي 7 و8 ديسمبر 2023، بدعوة من نظيرته الرومانية لومينيتا تيودورا أودوبسكو.