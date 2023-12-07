تضمّنت تونس ودولا عربية أخرى: “الدبكة الفلسطينية” على لائحة اليونسكو

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” لائحتها للتراث غير المادي للبشرية لعام 2023، التي شملت “الدبكة الفلسطينية” و”المنقوشة اللبنانية”.
وتضمنت لائحة “اليونسكو” عددا من الدول العربية بينها:
سوريا: نفخ الزجاج التقليدي
لبنان: المنقوشة
العراق، الجزائر، مصر، موريتانيا، المغرب، فلسطين، السعودية، السودان، تونس، واليمن: الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن (الذهب والفضة والنحاس)
فلسطين: رقصة الدبكة التقليدية
الإمارات، عمان، السعودية: طبق الهريس
موريتانيا: مهادرا، نظام مجتمعي لنقل المعرفة التقليدية وأشكال التعبير الشفهي
السودان: موكب واحتفالات المولد النبوي الشريف
العراق: المهارات والفنون الحرفية التقليدية في مبنى المضيف