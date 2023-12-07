جوائز الكاف 2023: الجزائري عبد الحق بن شيخة في القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة افضل مدرب في افريقيا

تواجد المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة ضمن القائمة النهائية المرشحة للتتويج بجائزة احسن مدرب بإفريقيا لعام 2023 وفق القوائم النهائية لمختلف الفئات المدرجة في الجائزة التي كشفت عنها اليوم الخميس الكونفدرالية الافريقية للعبة (كاف).

وفضلا عن بن شيخة المتوج مع فريق اتحاد الجزائر بكاس الكونفدرالية الافريقية والكاس الممتازة الافريقية 2023 ضمت القائمة النهائية ايضا مدرب

المنتخب السنغالي آليو سيسي والمدرب المغربي وليد الركراكي .

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة احسن لاعب افريقي لسنة 2023 المصري محمد صلاح (لاعب ليفربول الانقليزي) والمغربي اشرف حكيمي (لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي) والنيجيري فيكتور اوسيمين (هداف نادي نابولي).

وسيتم الافصاح عن الاسماء المتوجة في كل الفئات المدرجة في هذه الجائزة يوم 11 ديسمبر الجاري بمدينة مراكش المغربية.

وفيما يلي القوائم النهائية لجوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023:

— أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2023 :

عبد الحق بن شيخة (الجزائر- اتحاد الجزائر)

وليد الركراكي (المغرب – منتخب المغرب)

أليو سيسيسه (السنغال – منتخب السنغال)

— أفضل لاعب أفريقي 2023

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي).

— أفضل منتخب أفريقي لعام 2023

— المنتخب المغربي ، المنتخب السنغالي ، المنتخب الغامبي .

— أفضل نادٍ أفريقي(ذكور) لعام 2023

— الأهلي (مصر) ، الوداد (المغرب) ، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

— افضل ناد في افريقيا (اناث)

ماميلودي صن داواز (جنوب افريقيا) ، سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب)، “الفار” المغربي .

— أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2023:

ياسين بونو (المغرب، الهلال) ، محمد الشناوي(مصر، الأهلي)، أندريه أونانا

(الكاميرون، إنتر ميلان/مانشستر يونايتد).

— أفضل لاعب شاب لعام 2023

عبد الصمد الزلزولي (المغرب، ريال بيتيس)، لامين كامارا (السنغال، نهضة بركان)، أمارا ضيوف (السنغال، جينيراسيون فوت)

— احسن مدربة للسنة سيدات 2023 :

جيري تشابالالا (جنوب افريقيا)، ديسير اليس (جنوب افريقيا)، راينالد بيدروس (المغرب)

— احسن لاعبة افريقية لعام 2023 :

اسيسات اوشدالا (نيجيريا)، تيمبي كتلانا (جنوب افريقيا)، باربارة باندا (زامبيا)

— احسن حارسة مرمى (سيدات):

انديل دلاميني (جنوب افريقيا)، شيماكا ننادوزي (نيجيريا)، خديجة الرميشي (المغرب)

— احسن لاعب في المنافسات الخاصة بالاندية:

فيستون ميالي (ج.الكونغو)، بيتر شالولي (ناميبيا)، بيركي تو (جنوب افريقيا)

— احسن منتخب وطني في افريقيا(ذكور) في 2023 :

غامبيا، المغرب ، السنغال

— احسن منتخب وطني في افريقيا (سيدات):

المغرب ، نيجيريا، جنوب افريقيا