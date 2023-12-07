مفتّش عنه ومحكوم بالسجن: القبض على مُرتكب سرقات بالنّطر في الملاسين



تمكنت الوحدات الامنية في حي هلال، من القبض على شخص من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات بالنطر) والقبض عليه، بعد ان تقدم شخص الى مقر مركز الامن بحي الهلال بشكاية على اثر تعمد مجهول سرقة هاتفه الجوال بالنطر أثناء مروره بمفترق السكك بالملاسين على متن سيارته وأثناء إجرائه لمكالمة هاتفية.

وبعرض هوية المتهم على الناظم الآلي تبين أنه محل 03 مناشير تفتيش من أجل “السرقة، الاعتداء بالعنف الشديد، افتكاك متاع الغير” وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة عام.

وبالتحري معه ّأنكر كل ما نسب إليه، فيما تولت شقيقته إحضار الهاتف الجوال محل السرقة مفيدة أنها تسلمته من نفر آخر وعليه تم حجزه وتسليمه إلى صاحبه الذي أصر على التتبع العدلي ضده.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “السرقة” والأبحاث متواصلة.