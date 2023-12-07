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كرة القدم : الادعاء الإيطالي يطالب بإيقاف اللاعب بوعبا أربع سنوات بسبب تناول المنشطات

2023/12/07 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

طالبت سلطات الادعاء الكروية في إيطاليا بإيقاف اللاعب الدولي الفرنسي بول بوغبا وسط ميدان فريق يوفنتوس أربعة أعوام بسبب إدعاءات بمخالفته لوائح المنشطات حسبما اوردته اليوم الخميس الصحافة المحلية.

وأوقف بوغبا مؤقتا في سبتمبر الماضي بناء على نتيجة فحص أجرته المؤسسة الإيطالية الرسمية لمكافحة المنشطات كشف عن وجود معدلات عالية من هرمون التستوستيرون في عينته بعد مباراة فاز فيها يوفنتوس 3-0 على أودينيزي في افتتاح موسم البطولة المحلية في 20 أوت الماضي.

وتأكدت نتيجة فحص العينة الأولى من خلال فحص مضاد لعينة ثانية في أكتوبر الماضي.

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