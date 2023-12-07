هيئة الانتخابات تصادق على أربعة قرارات تتعلق بالعملية الانتخابية

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماعه اليوم الخميس بمقر الهيئة، على جملة من القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية عموما وانتخابات المجالس المحلية والجهوية بالخصوص.

فقد صادق مجلس الهيئة، وفق بلاغ له، على قرار أول يتعلق بضبط قواعد تنظيم قرعة عضوية حاملي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية، وعلى قرار ثان يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، وعلى قرار ثالث يتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، بالاضافة إلى قرار رابع يتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي المترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.

وقد حضر الاجتماع بالخصوص رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، ونائبه محمد نوفل فريخة وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ونجلاء عبروقي وأيمن بوغطاس ومحمود الواعر وبلقاسم العياشي.