عاجل/ بداية من الغد: أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها 100 كلم/س بهذه المناطق

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ عشية اليوم الخميس، بان الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الغد الجمعة 08 ديسمبر 2023، يتميز بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بقية الجهات أثناء الليل وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت حيث تتراوح الكميات عامة بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى حدود 70 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

كما يتواصل نزول الامطار يوم السبت 09 ديسمبر 2023 بالشمال والمناطق الشرقية و تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي و بالجنوب الشرقي.

كما نبّه المعهد الى هبوب رياح قوية إلى قوية جدا تتراوح سرعتها بين 60 و 80 كلم/س وتصل مؤقتا إلى حدود 100 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات.