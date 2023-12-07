تقلّبات جوية نهاية الاسبوع: الحماية المدنية بجندوبة تُنبّه..

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ اليوم الخميس، بان الوضع الجوي بداية من الغد الجمعة 2023/12/08 وإلى غاية نهاية الأسبوع، يتميّز بنزول أمطار بأغلب المناطق وتكون غزيرة ومحليا هامة خاصة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم مع تساقط البرد بأماكن محدودة حيث تتراوح الكميات عامة بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى حدود 70مليمترا.

مع هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 60 و 80كلم/ساعة.

ومن جهتها دعت الادارة الجهوية للحماية المدنية، فيبلاغ اليوم الخميس عبر صفحتها الرسمية، عموم المواطنين إلى أخذ الحيطة والانتباه خاصة بعدم المجازفة أثناء السياقة والابتعاد عن مجاري الأوديةوعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية و نقاط تجمع مياه الأمطار.

كما شددت على ضرورة تجنب لمس الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد تهاطل الأمطار.

