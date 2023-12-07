مقتل إبن عضو بمجلس الحرب الاسرائيلي في غزة

أعلِن عن مقتل ابن رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق وعضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.

وقال جيش الإحتلال في بيان إن “الرقيب الأول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عاما من هرليتسيا، جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وكان غال آيزنكوت، جندي مشاة في اللواء 551 احتياط، يقوم بعملية بحث مع رفاقه على مشارف جباليا عندما انفجرت عبوة ناسفة كبيرة بهم، وفق ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأصيب غال بجروح بالغة وتم نقله إلى مستشفى أسوتا في أسدود، حيث أعلن عن وفاته لاحقاً.