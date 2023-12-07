نشر صورهم عُراة.. الاحتلال يعتقل فلسطينيين في غزة وتعتيم مُريب حول مصيرهم

نفذ جيش الاحتلال، اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأظهرت صور نشرها جيش الاحتلال عددا كبيرا من الفلسطينيين، وهم عراه يتكدسون في سيارة لنقلهم إلى جهة مجهولة.

كما أظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين وهم على الأرض بملابسهم الداخلية فقط فيما يحاصرهم الجنود ودبابة الاحتلال.

ومنجهته أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس اليوم الخميس، أنه لا توجد معلومات رسمية عن أعداد أو أسماء أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال.

وقال فارس لوكالة أنباء العالم العربي “هذا التعتيم من قبل الاحتلال مريب وحذرنا سابقا، من خطورة ذلك وطالبنا بالضغط على الاحتلال ليفصح عن المعلومات حول أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر”.

كما أضاف “الاحتلال لا يسمح لمحامي الهيئة أو الصليب الأحمر بزيارتهم أو استلام أسمائهم”.

وتابع فارس “حاولنا منذ اليوم الأول ومن خلال المؤسسات الدولية أن نحصل على معلومات عن الأسرى لكن الاحتلال يرفض دون أن توضح الأسباب”.

وحذر فارس من أن إخفاء هذا الأمر يترتب عليه مخاطر كبيرة وكارثية، أهمها أن الاحتلال بإخفاء هذه المعلومات يتمكن من التعامل مع الأسرى بحرية كاملة، من ناحية التحقيق معهم وحتى لو قتلهم لن يعلم أحد بذلك، وبذلك ستتمكن لاحقًا بالإعلان عن معلومات من تبقوا على قيد الحياة دون حساب لما ترتكبه من مجازر”.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين “منذ 7 أكتوبر وحتى الآن لدينا 6 شهداء في سجون الاحتلال نتيجة الاعتداءات والتعذيب والقتل العمد، 4 منهم من الضفة واثنان من قطاع غزة أحدهما لا يزال مجهول الهوية”.