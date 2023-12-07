أبو عبيدة: تدمير 135 آلية والإيقاع بعشرات الجنود خلال الـ 72 ساعة الاخيرة

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة، اليوم الخميس، تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية.

وأوضح ابو عبيدة عبر قناته على التيليغرام، أن عناصر المقاومة تمكنوا من إيقاع عشرات جنود الاحتلال بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف قوات الاحتلال المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر.

كما أكد أبو عبيدة أن عناصر المقاومة تمكنوا من دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.