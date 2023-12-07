عاجل/هذا موعد عودة نسق التزويد العادي للبنزين..

من المنتظر ان تستعيد محطّات البنزين نسق التزويد العادي خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير”، ذلك ما أكّده الرئيس المدير العام للشركة التونسيّة لصناعات التكرير، عفيف المبروكي، في تعليق على النقص في البنزين، الذّي تشهده بعض من هذه المحطّات في تونس الكبرى، حاليا.

وأرجع المبروكي، في مكالمة هاتفية مع (وات)، هذا النقص إلى التراجع الطفيف في المخزونات الحاصل بمستودعات ميناء رادس تبعا لتأخر رسو باخرة محمّلة بالمحروقات لبعض الوقت. وأفاد أن الباخرة بلغت الميناء منذ مساء أمس، الإربعاء. وشدد أنّه رغم الإحتياطات، التّي تمّ اتخاذها فإنّ تهافت المواطنين المتزايد أحدث هذا النقص في عدد من المحطّات.

وأكّد أنّه يتمّ العمل على تكثيف التزويد من مينائي بنزرت والصخيرة في انتظار استئناف نسق التزويد العادي انطلاقا من رادس.

وأضاف أنّه من المتوقع تفريغ شحنتين إضافيتين من البنزين، خلال الأيّام القليلة القادمة، لسد حاجيات السوق حتّى منتصف جانفي 2024