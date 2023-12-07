توننداكس يتراجع بنسبة 0،1 بالمائة في إقفال الخميس..

أنهى توننداكس معاملات، الخميس، على منحى سلبي بعد أن تراجع بنسبة 0،1 بالمائة وبلغ بالتالي النقطة 8584،8 دون أن تتجاوز المبادلات في السوق المالية قيمة 2،3 مليون دينار بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أفضل أداء لسهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة إذ سجل زيادة بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل عند سعر 23،500 دينار.

وتطوّر سهم إسمنت قرطاج بنسبة 3،2 بالمائة وبلغ مستوى 1،960 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 126 ألف دينار. وتابع سهم سلكوم رحلته نزولا بعد تراجعه، الخميس، بنسبة 4،4 بالمائة وأقفل عند مستوى 1،090 دينار وسط مبادلات لم تتجاوز 19 الف دينار فقط.

كما فقد سهم يونيماد 3،8 بالمائة من قيمته وأنهى الحصّة عند سعر 7 دنانير. وتمكن السهم من جذب مبادلات بحجم 232 ألف دينار خلال الحصّة.

وكان سهم أوروسيكل الأكثر تبادلا خلال الحصّة واستحوذ على القسط الأوفر من المعاملات في حدود 326 ألف دينار. وأقفل السهم عند سعر 15،590 دينار بعد تسجيل زيادة بنسبة 1،3 بالمائة.