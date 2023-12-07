عاجل/من داخل سجن المرناقية: الموقوفون في قضية التآمر يعلنون عن هذا القرار..

قال الموقوفون السّياسيّون فيما يعرف بقضية التأمر، في بلاغ للرأي العام، إنهم سيدخلون في إضراب جوع رمزي عن الطّعام يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحوا أن ذلك يأتي “للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزّة والمذابح وجرائم الحرب الّتي ترتكب ضدّ المدنييّن العزّل في ظلّ صمت عربيّ رسميّ مخجل، وبالإنتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان ببلادنا و بتراجع مساحة الحرّيات العامّة والفرديّة والتّضييق على السّاحة السّياسيّة والمجتمع المدني والإعلام عبر الهرسلة و المحاكمات السّياسيّة بالإعتماد على المرسوم 54 سيء الذّكر”.

كما ندّدوا أيضا “بإحتجازهم القسريّ منذ أشهر طويلة، دون جريمة و لا جرم، على خلفيّة ممارسة نشاطهم وقناعاتهم السّياسيّة”، داعين “كلّ القوى الدّيمقراطيّة والمؤمنة بمبادىء حقوق الإنسان و الحرّيات بإحياء هذه الذّكرى و الدّعوة إلى رصّ الصّفوف قصد التصدّي لهذا المسار الإستبدادي الّذي يستهدف كلّ القوى الحيّة في البلاد وجميع العائلات السياسيّة دون إستثناء”، وفق نص البلاغ.