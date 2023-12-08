كوبا امريكا 2024 : قرعة سهلة للأرجنتين والبرازيل

أوقعت قرعة دور المجموعات في كأس كوبا أمريكا 2024 لكرة القدم والتي سحبت الليلة الماضية الأرجنتين حاملة اللقب والبرازيل بطلة العالم خمس مرات في مجموعتين سهلتين نسبيا بينما أوقعت الولايات المتحدة صاحبة الضيافة في نفس المجموعة التي تضم أوروغواي الفائزة باللقب 15 مرة.

وستلتقي الأرجنتين بطلة العالم في مباراة الافتتاح في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا بولاية جورجيا في 20 جوان المقبل في مواجهة كندا أو ترينيداد وتوباغو? ضمن المجموعة الأولى.

وسيتلقي منتخبا كندا وترينيداد وتوباغو في تصفيات منطقة أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي (الكونكاكاف) في مارس المقبل وسيتأهل الفائز منهما لكأس كوبا أمريكا.

وستواجه الأرجنتين أيضا البيرو والشيلي في إعادة لنهائي البطولة في 2016 عندما خسر فريق ليونيل ميسي بركلات الترجيح في أول نسخة للبطولة تقام على الأراضي الأمريكية.

وأوقعت القرعة البرازيل الفائزة باللقب تسع مرات في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات كولومبيا وباراغواي إلى جانب فريق سيصعد من تصفيات منطقة الكونكاكاف (هندوراس أو كوستاريكا).

وسيلتقي المنتخب الأمريكي مع بوليفيا وبنما في أول مباراتين له في المجموعة الثالثة قبل أن يواجه منتخب اوراغواي العملاق الذي يتساوى مع نظيره الأرجنتيني في عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 15 مرة لكل منهما.

ويأمل المنتخب الأمريكي أن يحسن سجله في البطولة بعد حصوله على مكان في المربع الذهبي في 2016 وهي أفضل نتيجة له حتى الآن.

وستلعب المكسيك الفائزة بالكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف في المجموعة الثانية إلى حانب جاماييكا وفنزويلا والإكواتور.

وسيصعد أول فريقين في كل من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية.

وسحبت قرعة دور المجموعات الليلة الماضية في مركز جيمس نايت في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية وهي المدينة التي ستستضيف المباراة النهائية للبطولة في 14 جويلية 2024 في ملعب هارد روك.