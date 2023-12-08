خلاص 93 بالمائة من ديون تونس الخارجية: الخبير محسن حسن يعلق ويوضح..

قال الوزير الاسبق للتجارة ،الخبير الإقتصادي محسن حسن، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، إن خلاص تونس ل93 بالمئة من ديونها الخارجية كان للحفاظ على سيادتها.

وبين محسن حسن ، أن تونس فندت توقعات وكالات التصنيف الائتمانية وكل الخبراء الذين توقعوا تعثر اقتصادنا، كما انها حافظت على سمعتها، فتونس دائما تفي بتعهداتها منذ الاستقالال الى الان.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم الى أن خلاص الدين يعود أساسا الى أربعة عوامل أولا مساهمة القطاع السياحي في تحسين رصيد تونس من العملة الصعبة بالاضافة الى تحويلات التونسيين بالخارج.

كما مكّن تقلص العجز في الميزان التجاري بسبب ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات من تسديد الديون الخارجية بالاضافة الى استقرار سعر صرف الدينار بفضل البنك المركزي الذي حافظ على سعر صرفه امام العملات الاجنبية .