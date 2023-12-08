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وزير الخارجيّة يتحادث مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني ويلتقي عددا من أبناء الجالية التونسية برومانيا

2023/12/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة


التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى رومانيا، برئيس مجلس الشيوخ الروماني نيكولاي سيك، حيث تبادل المسؤولان وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا القضية الفلسطينية وما يعيشه الشعب الفلسطيني من مأساة ومعاناة متفاقمة، حسب بلاغ للخارجية.

وذكّر الوزير، خلال اللّقاء، بموقف تونس الثابت المساند للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، وأكد على الحاجة المُلحّة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني ودعم جهوده في استرداد كامل حقوقه المشروعة، حسب البلاغ.

كما مثّل اللقاء فرصة لتثمين عراقة العلاقات التونسية الرومانية، التي تحتفل هذه السنة بمرور 60 سنة على إقامتها، فضلا عن التحادث بخصوص عديد الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما تعزيز التعاون البرلماني من خلال إعادة تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية من الجانبين.

وخلال الزّيارة ذاتها، التقى وزير الخارجيّة نبيل عمّار، بمقر إقامة سفارة الجمهورية التونسية ببوخارست، بعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة في رومانيا بمختلف شرائحها من كفاءات وطلبة، حسب بلاغ للوزارة.

واطّلع بهذه المناسبة على الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية المسداة لفائدتهم، والتي توليها الوزارة في هذه المرحلة الأولوية القصوى، من خلال العمل على رقمنة هذه الخدمات والسعي إلى مزيد تبسيط العمليات القنصلية.

وعبّر نبيل عمّار في هذا الإطار عن تطلٌعه في أن يقوم أبناء تونس المقيمين في الخارج بدور إيجابي في دعم الجهود الوطنية الرامية الى تحقيق النمو الاقتصادي ودفع الاستثمار في تونس.

وثمن مساهمتهم الفاعلة في الترويج لصورة ناصعة لتونس في الخارج، وذلك من خلال تبادل تجاربهم
وخبراتهم مع الكفاءات والطلبة في تونس والاستثمار في تونس.

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