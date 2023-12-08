عاجل/هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد..

أكدت السفارة الأميركية في بغداد أنه تم استهدافها بالصواريخ فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قرب السفارة، وفق ما نقلته قناة الجزيرة.

وحثت السفارة الأميركية “الحكومة العراقية على حماية الدبلوماسيين بعد هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء، مضيفة أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات، وأن التقييمات ما تزال جارية”. ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم الصاروخي، لكن السفارة قالت إن “المؤشرات تدل على أن مليشيات موالية لإيران نفذته”، بحسب تعبيرها، مُشدّدة على “احتفاظها بحق الدفاع على النفس، وحماية موظفيها بأي مكان في العالم”.