البرلمان يقر حزمة فصول لدعم توزانات المالية العمومية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2024

صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 54 الذي يشكل أحد الفصول المتعلقة دعم توازنات المالية العمومية والمتعلق احداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة.

وأقر المجلس ، خلال جلسة عامة حضرتها وزيرة المالية سهام نمصية، الفصل 55 المتعلق تحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة البلاد التونسية بموافقة 129 نائبا.

ويهدف الفصل الى توفير السيولة ينة الدولة مع المحافظة بالتوازي مع ذلك لى ضمان حق المشمولين بقرار التجميد في الحصول على

المصاريف الضرورية والاساسية وفي استرجاع المبالغ المالية المجمدة في صورة صدور قرار برفع إجراء التجميد .

وينص الفصل 56 ، الذي أقره المجلس بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 4 نواب باصواتهم دون رفض، تحيين مبلغ الاتاوة على الخدمات الديوانية عند التوريد والذي ينص على ترفيع المبلغ الى 20 دينارا .

واقر المجلس كذلك 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلق بمزيد إحكام عملية توزيع المعلوم على المؤسسات

ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

وصادق المجلس على الفصل 58 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، مراجعة معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات ورخص النقل وملاءمتها مع الرخص وبطاقات الاستغلال الجاري بها العمل.

وأقر المجلس الفصل 59 المتعلق بمراجعة آجال إيداع التصريح الشهري بالاداءات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

ورفع المجلس اشغاله ليستأنفها غدا صباحا بمواصلة النظر في الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2024