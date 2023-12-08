فريق طبي بمستشفى الرابطة ينجح في عملة أولى نوعية في زرع جهاز لمريض يعاني من قصور قلبي حاد



نجح فريق طبي من القطب الطبّي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة، مؤخرا، في عملية نوعية لزرع جهاز لمساعدة البطين الأيسر على ضخ الدم لمريض يعاني من قصور قلبي حاد وهو حاليا في حالة صحية جيدة ومحل متابعة من الفريق الطبي، حسب ما بيّنه رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى، محمد سامي المورالي.

وأضاف الدكتور محمد سامي المورالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المريض والبالغ من العمر 44 سنة يعاني من قصور قلبي حاد وهو حاليا محل متابعة بعد أن كللت العملية التي تم إجراؤها في 30 نوفمبر 2023 بالنجاح.

ولفت إلى أن هذه العملية تندرج في إطار مشروع للتكفل بالمرضى من أصحاب القصور القلبي ويمتد على ثلاث سنوات ويستهدف اجراء 6 عمليات زرع سنويا وذلك على امتداد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن أولى العمليات كانت بتاريخ 30 نوفمبر 2023 وسيتم في غضون 2024 تتمة 5 عمليات أخرى وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومستشفى الرابطة.

وبيّن أن هذه العملية كلّلت بالنّجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بقطب أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة.

وذكر أن الفريق الطبي يضمّ رئيس قسم جراحة القلب والشرايين الأستاذ رؤوف دنقير والأستاذ جلال الزيادي وتم تاهيل المريض ومتابعته من طرف رئيس قسم امراض القلب الأستاذ محمد سامي المورالي والدكتورة أمل بن سالم والدكتورة فتحية مغيث وأشرف أطباء التبنيج ذكرى السبتي وعادل عموس على التبنيج الى جانب الصيدلانية مريم قرفالي.

يذكر ان وزير الصحة علي المرابط أدى مساء يوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023 زيارة إلى قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة، أين عاد المريض الذي خضع إلى العملية، مثمنا مجهودات الطاقم الطبي وشبه الطبي بالقطاع العام وبهذا الإنجاز يصبح القطب بالمستشفى الرابطة مركز امتياز له اشعاع مغاربي وافريقي .