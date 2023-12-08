المزيو: ”سنقدم مشاريع شكايات لرئيس الجمهورية لمحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية ”

قال عميد المحامين حاتم المزيو ان ”الهيئة الوطنية للمحامين ستبادر بصياغة مشاريع شكايات الى رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقديمها باسم تونس أمام محكمة الجنايات الدولية او محكمة العدل الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة و بهدف ترجمة موقف تونس الداعم و المدافع على القضية الفلسطينة، وفق قوله.

وأضاف المزيو، في تصريح لاذاعة الديوان، خلال ملتقى علمي بعنوان ”مكانة التحكيم في فض النزاعات” اليوم الجمعة، أن الهيئة الوطنية للمحامين تقدمت بعريضة تضم أسماء ضحايا فلسطينيين و ستقوم بالاتصال بالجرحى الذين وصلوا إلى تونس من أجل نيابتهم أمام محكمة الجنايات الدولية وتتبع حقوقهم خاصة و أن قبول الدعاوي امام محكمة الجنايات يتطلب وجود استمارات للضحايا تضم اسماءهم و الوقائع بدقة، وفق تعبيره.

و أكد المزيو أن هيئة المحامين ستعقد ندوة صحفية يوم 19 ديسمبر القادم لتقديم آخر مستجدات الشكاية لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية حول جرائم الابادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني من قبل قادة الإحتلال.