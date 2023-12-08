الترجي يحذّر جماهيره..

صدر الترجي الرياضي التونسي بلاغا اليوم الجمعة 08 ديسمبر 2023، حذر من خلاله جماهيره من ارتكاب تجاوزات في مباراته غدا ضد نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي في إطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.

وفي ما يلي نص البلاغ:

‘بمناسبة اللقاء الذي يجمع فريقنا الترجي الرياضي التونسي بنادي بيترو أتليتيكو الأنغولي في إطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية غدا السبت على الساعة الثامنة مساء ندعو أحبائنا الأوفياء إلى الإبتعاد على أي تجاوز تأديبي من إشعال و رمي الشماريخ أو إلقاء أي نوع من أنواع المقذوفات و خاصة إلى حماية ناديهم من المندسين أو كل من تسول له نفسه ضرب مصلحة الترجي الرياضي، و نذكر هنا مرة أخرى أنه وبعد عقوبة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم السنة الماضية وفي حالة أي تجاوز في الـ12 شهرا المقبلة في أي مسابقة أندية من تنظيم الإتحاد الإفريقي، فسيقع حرمان نادينا بصفة آلية من المشاركة في المسابقة الإفريقية للأندية القادمة وتطبيق العقوبة مؤجلة التنفيذ إلى جانب بقية الإجراءات التأديبية و المادية وهي أخطر عقوبة قد يعرفها نادي قاريا و حتى دوليا على مر التاريخ لا قدر الله.

كلنا ثقة أن جماهيرنا الكبيرة ستلبي كالعادة نداء الواجب و تضرب موعد آخر مع التاريخ في تشجيع فريقنا طيلة ردهات المقابلة و ستكون الدرع الحامي لناديها في مقابلة يوم السبت و المقابلات القادمة.