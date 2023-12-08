من بينهم تلميذ وطالب: الاحتفاظ بـ3 أشخاص يروّجون “الزطلة” في المهدية



افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الجمعة، بان معلومات توفرت لدى مركز الامن بهيبون من ولاية المهدية، مفادها تعمد أحد الأنفار (متربص بالتكوين المهني) ترويج مخدر القنب الهندي لعديد الأنفار.

وبتعميق التحريات والتنسيق مع ممثل النيابة العمومية تم التحول الى منزل المعني والقبض عليه وبرفقته أحد أصدقائه (طالب).

وبتفتيش المنزل تم العثور على قطعة متوسطة الحجم من مخدر القنب الهندي، 4 شفرات حادة يستعملها ذي الشبهة في عملية القص ليتولي ترويجها لاحقا، ميزان إلكتروني صغير الحجم يستغله المعني في وزن قطع مخدر “الزطلة” ومبلغ مالي قدره 360 دينار، كما تم حجز دراجة نارية نصف ثقيلة يستغلها المعني في ترويج المخدرات.

وباقتياد الطرفين لمقرفرقة الشرطة العدلية في المهدية، وأثناء التحري مع ذي الشبهة، وردت عليه ارسالية نصية من أحد الانفار الذي يرغب في التزود بكمية من مخدر الزطلة حينها تم نصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه.

وبمراجعة ممثل النيابة العمومية اذن بفتح محضر من أجل “المسك والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة والمسك بنية الإحالة والاتجار في تلك المادة” والاحتفاظ بجميع الأطراف.