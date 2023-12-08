وزيرة التجارة تطمئن رجال الأعمال..وهذه التفاصيل..

هام/افتتاح مركز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بولاية تونس..

فظيع/ هلاك كهل في معمل جليز بعد سقوط جسم صلب على رأسه..

المتلوي/ حجز بندقية صيد وسلاح أبيض بدون رخصة ..

عاجل/ نقل عبير موسي إلى مستشفى القصاب

2023/12/08 أهم الأخبار, تونس, سياسة

اعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في بلاغ، انه تم نقل عبير موسي منذ صباح اليوم الجمعة 08 ديسمبر 2023، إلى مستشفى القصاب لعرضها على أطباء الاختصاص وإجراء الفحوصات الضرورية لحالتها.
وطالبت هيئة الدفاع إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة والهيئة العامة للسجون، بالإسراع في توفير الأدوية التي تم وصفها والمعدات الطبية التي تمت الإشارة بها على عبير موسي من قبل الأطباء.
كما حملت المسؤولية للجهات المعنية عن كل تأخير في ذلك، معتبرة ان عبير موسي “محتجزة قسريا” منذ تاريخ 3 أكتوبر الماضي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn