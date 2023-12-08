عاجل/ نقل عبير موسي إلى مستشفى القصاب

اعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في بلاغ، انه تم نقل عبير موسي منذ صباح اليوم الجمعة 08 ديسمبر 2023، إلى مستشفى القصاب لعرضها على أطباء الاختصاص وإجراء الفحوصات الضرورية لحالتها.

وطالبت هيئة الدفاع إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة والهيئة العامة للسجون، بالإسراع في توفير الأدوية التي تم وصفها والمعدات الطبية التي تمت الإشارة بها على عبير موسي من قبل الأطباء.

كما حملت المسؤولية للجهات المعنية عن كل تأخير في ذلك، معتبرة ان عبير موسي “محتجزة قسريا” منذ تاريخ 3 أكتوبر الماضي.