عاجل/ ‘التجاوزات بإدارة وتسيير الكرامة القابضة’: النيابة العمومية تأذن بالبحث..

اصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بالبحث في ملف الأملاك المصادرة، إنابة لفائدة الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة لمباشرة الأبحاث الللازمة في الملف، حسبما افادت به اذاعة موزاييك اليوم الجمعة.

ووفق ذات المصدر، فإن الأبحاث المأذون بها من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بالتجاوزات الحاصلة في ادارة وتسيير شركة “الكرامة القابضة” والتجاوزات الحاصلة في التصرف في الأملاك المصادرة من شركات وعقارات ومنقولات بمختلف أنواعها، والتجاوزات الحاصلة في عمليات التفويت فيها.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه بوزيرة العدل ليلى جفّال امس الخميس 7 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج، كان قد تطرّق الى حجم الفساد بمؤسسة الكرامة القابضة.