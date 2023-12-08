لشبهة تدليس شهادة مدرسية في ملف انتدابه: السجن ضد عُمدة بهذه الولاية..

اصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقة إيداع في السجن في حق عمدة وذلك بعد الاحتفاظ به مدة 48 ساعة، وفتح بحث تحقيقي في حقه وكل من سيكشف عنه البحث، من اجل تدليس ومسك واستعمال مدلس،واستعمال شهادة مدرسية مدلسة تم بموجبها انتدابه للعمل كعمدة سنة 2015، وذلك وفق تصريح الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي مساء اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وكان الممثل القانوني لولاية منوبة تقدم مؤخرا بشكاية جزائية حول وجود شبهة استعمال شهادة مدرسية مدلسة ، في إطار عملية التدقيق والتثبت من صحة الشهائد العلمية ومراقبة مدى احترام شروط الانتداب والإدماج وتطبيقا لمضمون الأمر عدد 591 للسنة الحالية المؤرخ في 21 سبتمبر2023 ،والمتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك انطلاقا من جانفي 2011، الى تاريخ 25 جويلية 2021.

وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بالاحتفاظ بعمدة مدة 48 ساعة، وتعهدت بالبحث في الشكاية التي عهّدت بها الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني.