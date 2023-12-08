اسبوع البورصة: توننداكس ينهي الاسبوع على ارتفاع بنسبة 0،4 بالمائة

واصل توننداكس تقدمه، الذي انطلق منذ شهر نوفمبر، بشكل محتشم، وسجل زيادة بنسبة 0،4 بالمائة، على مدى الأسبوع الممتد من 4 إلى 8 ديسمبر 2023، وبلغ مستوى 8610،61 نقطة. وقدّر تحسّن أداء المؤشّر المرجعي لبورصة تونس، منذ بداية سنة 2023، ب6،4 بالمائة.

وفي ظل غياب تبادل كتل من الأسهم كان حجم المبادلات الجملي ضعيف، لكامل الأسبوع، في حدود 11،5 مليون دينار ما عادل 2،3 مليون دينار يوميا، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية.

وتصدر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة قائمة الارتفاعات للأسبوع. وتطوّرسعره بنسبة 23،3 بالمائة (0،530 دينار). وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 220 ألف دينار.

كما ارتفع سهم إيروسيكل بنسبة 13،1 بالمائة (15،460 د)، مسجلا حجم تداول ضعيف على مدى الأسبوع لم يتجاوز 872 ألف دينار.

في المقابل، تراجع سهم سلكوم بنسبة 15،3 بالمائة (1،050 د)، مسجلا حجم تداول ضعيف في حدود 43 ألف دينار.

واستأثر سهم الاتحاد الدولي للبنوك بأكبر حجم تداول خلال الأسبوع بقيمة 1،8 مليون دينار ما يعادل 16،1 بالمائة من الحجم الجملي للمبادلات.