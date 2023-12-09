الكشف عن شبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات تتكون من 18 نفرا وحجز 25 ألف قرص مخدر

في اطار مكافحة الجريمة المنظمة وتعقب الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني لشبكات الدولية الناشطة في مجال ترويج المخدرات .

وردت على الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني معلومات مفادها تزعم احد الانفار اصيل جهة بومهل ببن عروس لشبكة ترويج المخدرات خاصة منها اقراص الاكستازي تنشط بين جهة بومهل و سيدي علوان بالمهدية و مساكن و بئر بورقبة الحمامات و سيدي حسين و البحيرة و بوشبكة القصرين.

بايلاء الموضوع الاهمية اللازمة و بتعميق التحريات و المتابعات الميدانية اللازمة منذ مدة زمنية قاربت الشهرين تم التعريف بكامل عناصر الشبكة حيث تبين و ان عدد 02 من افراد الشبكة يعتزمون نقل شحنة هامة من اقراص الاكستازي من جهة سيدي علوان بالمهدية على متن دراجة نارية ثقيلة حيث بنصب كمين محكم لهما تم القاء القبض عليها على مستوى معتمدية منزل حياة و حجز حوالي 25 الف قرص مخدر نوع اكستازي مختلفة الاشكال و الالوان تزن 10 كغ ودراجة نارية ثقيلة ، بمواصلة الاهتمام بالموضوع و اجراء جملة من المداهمات بجهة البحيرة 1 و نابل و المهدية تم ضبط عدد 07 انفار اخرين من افراد الشبكة وحجز عدد 04 سيارات فاخرة ومبلغ مالي 2785 دينار و 1940اورو و ادراج عدد 06 انفار بالتفتيش كما تم ادراج سيارة بالتفتيش.

للغرض حرر محضر بحث موضوع تكوين وفاق في ترويج المخدرات و تبييض الاموال الواقع التتبع فيه ضد شبكة منظمة متكونة من عدد 18 نفرا ( 09 انفار بحالة احتفاظ ) وعدد 02 أنفار بحالة تقديم و ادراج عدد 06 انفار بالتفتيش وباحالة الابحاث على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ يوم 08 ديسمبر 2023 تم الاذن لقاضي التحقيق الرابع بفتح بحث تحقيقي في الغرض.