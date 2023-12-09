مسؤول إسرائيلي يكشف موعد نهاية الحرب على غزة..#خبر_عاجل

كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير لموقع “أكسيوس”، الموعد المتوقع خلاله انتهاء الحرب، وكشف عن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حول الموعد الزمني.

وكان مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير قد أفاد لموقع “أكسيوس” بأن إسرائيل تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع

ونقل “أكسيوس” عن المسؤول الإسرائيلي أن “المرحلة الشديدة الكثافة من الحرب من المرجح أن تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطط العسكرية الإسرائيلية والعملية في خانيونس.

وجرت مكالمة مماثلة الليلة الماضية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأشار المسؤول الإسرائيلي لـ”أكسيوس” إلى أن الولايات المتحدة لا “تضغط على المكابح” أو تمنح إسرائيل موعدا نهائيا محددا لوقف العملية، ولكنها تشير إلى حقيقة أن الوقت ينفد.

سكاي نيوز