عاجل/ مندوب روسيا بمجلس الأمن: نرفض أي مخططات لتهجير سكان غزة

الليلة: أجواء باردة وأمطار رعدية وغزيرة..

عاجل/ ‘التجاوزات بإدارة وتسيير الكرامة القابضة’: النيابة العمومية تأذن بالبحث..

خطير/ تفاصيل عملية إحباط مخطّط لترويج كميات ضخمة من المخدرات بالملاهي ليلة رأس السنة

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد نهاية الحرب على غزة..#خبر_عاجل

2023/12/09 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير لموقع “أكسيوس”، الموعد المتوقع خلاله انتهاء الحرب، وكشف عن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حول الموعد الزمني.

وكان مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير قد أفاد لموقع “أكسيوس” بأن إسرائيل تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع

ونقل “أكسيوس” عن المسؤول الإسرائيلي أن “المرحلة الشديدة الكثافة من الحرب من المرجح أن تستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تحدث الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الخطط العسكرية الإسرائيلية والعملية في خانيونس.

وجرت مكالمة مماثلة الليلة الماضية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأشار المسؤول الإسرائيلي لـ”أكسيوس” إلى أن الولايات المتحدة لا “تضغط على المكابح” أو تمنح إسرائيل موعدا نهائيا محددا لوقف العملية، ولكنها تشير إلى حقيقة أن الوقت ينفد.

سكاي نيوز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn