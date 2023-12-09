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تسمّم غذائي لتلاميذ بمدرسة إبتدائية بهذه الولاية..#خبر_عاجل

2023/12/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الدكتور يوسف حمدوني رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، تحوّل فريق من ذات الإدارة بالتعاون مع المصالح الجهوية للصحة بالجهة اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 إلى المدرسة الإبتدائية “العيون” بمعتمدية “سبالة أولاد عسكر ” التابعة لولاية سيدي بوزيد، على إثر إعلامه بحالة تسمّم غذائي جماعي لأربعة تلاميذ.

وأضاف المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك أن الفريق قام ببحث ميداني في الغرض ورفع عينات تحاليل مخبرية للمياه في المدرسة وفي الخزان المجاور ورفع عينات من مواد تم إستهلاكها من محل بيع مواد غذائية بالقرب من المؤسسة التربوية المذكورة .

وأضاف الدكتور الحمدوني أنّ الأعراض التي لوحظت على المصابين تمثلت في آلام في البطن مع غثيان، وقد حظي المصابون بالرعاية الصحية اللازمة وغادروا المستشفى في إنتظار نتائج التحاليل .

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