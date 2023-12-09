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الجيش الإسرائيلي يوجه نداء عاجل..وهذه التفاصيل..

2023/12/09 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

طلب الجيش الإسرائيلي، السبت، بشكل عاجل من سكان 4 مناطق في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة بضرورة المغادرة.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة “إكس”: “نداء عاجل إلى سكان أحياء الكتيبة والمحطة ووسط المدينة في محافظة #خان_يونس في البلوكات رقم 47, 55, 104-106”.

وأضاف: “ندعوكم إلى اخلاء أماكن تواجدكم بشكل عاجل نحو المآوي المعروفة غرب مدينة خان يونس”.

لكن من المرجح ألا تصل هذه الرسالة، التي نشرت على الإنترنت، إلى كل السكان في خان يونس، حيث أصبحت الاتصالات متعذرة على نطاق واسع بسبب الحرب.

وكالات

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