التضامن/ الإطاحة بنفر صادر في شأنه 22 منشور تفتيش..

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2023/12/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الابحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن معززة بدوريات مختلف الاختصاصات بالمنطقة ودورية الطلائع باقليم أريانة بعد نصب كمين محكم من القاء القبض على شخص مفتش عنه مصنف خطير جدا من ذوي السوابق العدلية في الاعتداء بالعنف و السلب تحت طائلة التهديد واندماجه في ترويج المواد المخدرة صادر في شانه عدد 22 منشور تفتيش و مضمون حكم سجني بالنفاذ العاجل كما انه مورط مؤخرا لدى الفرقة المذكورة بتحويل وجهة والسلب تحت طائلة التهديد باستعمال الة حادة.
تم الاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شانه حسب تعليمات النيابة العمومية.

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