2000 من جنود الاحتلال أصبحوا من ذوي الإعاقة جراء الحرب على غزة..

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن 58% من جرحى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى هى إصابات حرجة فى الأيدى والأرجل، وأوضحت أن هناك أكثر 5000 جندى أصيبوا منذ هجوم 7 أكتوبر، من بينهم 2000 سجلوا إعاقات.

وأضافت أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، يستقبل يوميا 60 جريحًا جديدًا ومعظم الإصابات خطيرة، وأشارت إلى أن أكثر من 2000 جندى جريح تم الاعتراف بهم رسميًا من قبل الجيش الإسرائيلى كذوى الإعاقة.

ولم تكن هذه الإصابات الوحيدة التى أعلن عنها الاحتلال، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابة أكثر من 100 جندى بالعمى الجزئى أو الكامل جراء الحرب فى قطاع غزة.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عبر تقرير لها على الموقع الإلكترونى للصحيفة العبرية، أن هناك ارتفاعا فى معدلات الإصابة بالأمراض المعوية بين جنود الاحتلال الإسرائيلى داخل قطاع غزة.