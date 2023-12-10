57 فردا من العائلات التونسية المقيمة بغزة يصلون مطار قرطاج..

وصل صباح اليوم 10 ديسمبر 2023 إلى مطار تونس قرطاج 57 فردا من العائلات التونسية المقيمة بقطاع غزة رفقة أزواجهم الفلسطينيين من الذين أبدوا رغبتهم في المغادرة المؤقتة إلى حين انتهاء العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وقد كان في استقبالهم منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، للاطمئنان عليهم وتوفير الرعاية اللازمة والإحاطة النفسية خاصة للأطفال بغية تخفيف وطأة ماتعرضوا له خلال الفترة الأخيرة جرّاء الجرائم التي تواصل القوة القائمة بالإحتلال في اقترافها وكذلك مشاق رحلة الإجلاء.

وتبعا لتعليمات رئيس الجمهورية في تأمين عملية الإجلاء في أفضل الظروف، تم تسخير المصالح المركزية للوزارة والبعثة التونسية برام الله والقاهرة لمتابعة كافة المراحل اللوجستية والترتيبات الضرورية للخروج أولا من معبر رفح ومنه إلى مطار القاهرة، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة.

كما تم التنسيق مع الوزارات والمؤسسات التونسية ذات الصلة، وذلك لضمان عودة الأسر التونسية في أحسن الظروف ووضع كل الإمكانيات المتاحة لاستقبالهم والاحاطة بهم خلال إقامتهم المؤقتة بأرض الوطن.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مواصلة متابعتها وضع التونسيين بفلسطين عن كثب.