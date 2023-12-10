قيمة المحجوزات الديوانية منذ بداية سنة 2023 والى غاية شهر نوفمبر ناهزت 463 مليون دينار..

تنبيه/هذه المناطق دون كهرباء غدا الأحد..

عاجل/توقف بطاحات جربة عن النشاط بسبب سوء الأحوال الجويّة وهبوب رياح قويّة..

صادم/في العاصمة: قصر يقومون ب14 عملية سرقة..!!

عاجل/منظمة الصحة العالمية تحذر من تأثير “كارثي” للحرب في غزة..

2023/12/10 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، يوم الأحد، من أثر “كارثي” على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.

وقال في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إن “تأثير النزاع على الصحة كارثي”، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.

وفي سياق ذي صلة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لن يتوقف عن المناشدة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة،مضيفا أن الحرب قوضت مصداقية وسلطة مجلس الأمن.

كان غوتيريش يتحدث في منتدى الدوحة بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة ضد مقترح مقدم لمجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة “حثثت مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية، وكررت نداءاتي بإعلان وقف إطلاق نار إنساني”.
ونقلت رويترز عن غوتيريش قوله “للأسف، فشل مجلس الأمن في فعل ذلك، لكن هذا لا يقلل من ضرورة القيام بالأمر”. وتابع قائلا “لن استسلم”.

من جانبه، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم جعل المجتمع الدولي يتسامح مع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف “لا شك في الحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني إذا أردنا وضع حد للجحيم على الأرض الآن في غزة”.

رويترز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn