وزيرة العدل تؤدي زيارة فجئية إلى سجن المرناقية..#خبر_عاجل

تزامنا مع حلول الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أدت وزيرة العدل ليلى جفال ، زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالمرناقية.

وتحادثت الوزيرة مع الإطارات والأعوان ودعتهم إلى أن تكون معنوياتهم مرتفعة وأن يحرصوا كل الحرص على حسن تطبيق القانون والإلتزام التام بتوخي اليقظة والجاهزية للحفاظ على أمن الوحدة السجنية و سلامة المودعين.

وقالت إن مسؤولية منتسبي سلك السجون والإصلاح في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة ترابه مسؤولية كبرى وأساسية، مؤكدة على أن الوزارة تظلّ السند الأول والداعم لكافة الإطارات والأعوان. وحملت الوزيرة في ذات الوقت من أخطأ أو خالف القانون مسؤوليته كاملة .

كما عاينت السيدة الوزيرة النقص الحاصل في الإطار الطبي العامل بالوحدة السجنية في الفترة المسائية، مشدّدة على ضرورة تدعيم المنظومة الصحية بالمؤسسة السجنية والإصلاحية وتعزيز خدماتها.