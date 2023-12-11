قصف عابر للحدود بين حزب الله وإسرائيل..خبر_عاجل

استمر تبادل إطلاق الصواريخ والقذائف بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، صباح الإثنين، على خلفية الصراع الدائر في قطاع غزة.

وأفاد موقع “سكاي نيوز عربية”، بانطلاق صواريخ من القطاع الغربي من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، متحدثة عن “أصوات انفجار صواريخ اعتراضية في الجو”.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن “سلاح المدفعية يرد على مصادر إطلاق ما لا يقل عن 6 صواريخ من لبنان نحو شمالي إسرائيل”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن قصف من لبنان نحو شمال إسرائيل ليل الأحد، وقال في بيان إنه “رد باستهداف مصدر إطلاق النا.

وأضاف الجيش: “في وقت سابق من الأحد، قصفنا خلية إرهابية تابعة لحزب الله”.

ودخل حزب الله على خط الحرب الدائرة في قطاع غزة بعد وقت قصير من اندلاعها، حيث يتبادل بشكل يومي مع الجيش الإسرائيلي، القذائف والصواريخ العابرة للحدود.