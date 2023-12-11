غدا: الجمعية العامة تُصوت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة..

أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن دبلوماسيين، بأنه من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وفي أكتوبر، اعتمدت الجمعية العامة (المؤلفة من 193 دولة) قرارا، بتأييد 121 صوتا مقابل 14 صوتا رافضا وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى “هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء أمس الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا.