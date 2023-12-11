أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاثنين 11 ديسمبرر 2023

تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الاثنين ، الى حق النقض الذي اعتمدته أمريكا بمجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الداعي الى وقف فوري لاطلاق النار في غزة فضلا عن تسليط الضوء على الاكتشاف الذي توصل اليه المخترع الكوني التونسي الأمريكي جمال الحنبلي المتمثل في انتاج المياه دون أمطار .

نقض الوضوء …بمجلس الأمن

(جريدة الشروق)

“فالولايات المتحدة الأمريكية جبلت على “الفيتو” مع كل المشاريع التي تقدمها الدول العربية الاسلامية حليفة كانت أوغير حليفة ، ف”الكيان ” عندها جزء من كيانها ، لذا نقضت القرار أمام قادة عرب نقضوا الوضوء في صلاتهم والعهد مع شعوبهم ”

“رسالة أمريكية واضحة ، كره دفين للعرب المسلمين والمقاومة ..ومع مصالح الكيان لامساومة لذلك رفعت “الفيتو” أمام مسودة مشروع الامارات الذي تضمن “وقف فوري لاطلاق النار لأسباب انسانية ” مع “الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” و”ضمان وصول المساعدات الانسانية”

“الولايات المتحدة استخدمت حق “النقض الذي هو في الواقع ظلم وليس حقا ، وامتنعت بريطانيا عن التصويت ، فيما صوتت 13دولة لصالح المشروع الذي انضمت اليه ما لا يقل عن 97 دولة سقطت مجهوداتها أمام مصالح الكيان الغاشم بدعم أمريكي غير مشروط ”

“فمحاولة تمرير هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المحاولات التي قامت بها المجموعة المكونة من 15 عضوا للتوصل الى توافق في الآراء بشأن الحرب التي يشنها الكيان الغاشم على غزة الأبية ، فبعد 6 محاولات متشابهة لم ينجح سوى تصويت واحد سابق دعا الشهر الماضي الى اقامة “هدن وممرات انسانية ” في غزة .

الى متى ستصمد ادارة بايدن في دعمها للاحتلال ؟

(جريدة المغرب)

“تورط مباشر جعل أمريكا اليوم الداعم الوحيد لاستمرار حرب الاحتلال في قطاع غزة وهو ما يجعلها اليوم في وضع ديبلوماسي مركب يهدد بمزيد تآكل نفوذها الدولي مع مخاطر هذه السياسات الخارجية على الشارع الأمريكي المنقسم بشأن هذه الحرب اضافة الى تزايد مضطرد لأعداد رافضي الحرب وهو ماسيمثل ضغطا أشد على الادارة المقبلة على انتخابات رئاسية خلال السنة القادمة .

“اليوم بالنسبة للاحتلال أوللجانب الأمريكي يظل العنصر القيم والأهم عامل “الوقت” ما يفسر حجم هذا الدعم الأمريكي الأخير للاحتلال سياسيا وعسكريا ، بهدف تمكينه من تحقيق أي هدف عسكري يحول دون اعلان صريح عن الهزيمة يكون معه من المستحيل أقصاء المقاومة من المعادلة السياسية ومن تحديد مستقبل القطاع ومستقبل فلسطين ”

“هذه المرحلة من الحرب ستكون حاسمة ومحددة حول كيفية نهاية الحرب ومستقبل القطاع وكل فلسطين ، وتحقيق النصر للمقاومة ممكن جدا في ظل ما يتوفر من معطيات عسكرية معلن عنها ، مما يعني أن قدرة المقاومة على الصمود وتكبيد الاحتلال خسائر فادحة خلال الأسابيع القليلة القادمة قد يكون مفتاح نصرها العسكري والسياسي ”

المخترع جمال الحنبلي ….اكتشافي سيوفر 700 لتر من المياه يوميا لكل عائلة دون أمطار

(جريدة الشروق)

أفاد المخترع الكوني التونسي جلال الحنبلي بأن هذا الاختراع يعتمد على انتاج الماء من الهواء الرطب والجاف ومن كل الأجسام النباتية السائلة واعتمد في هذه العملية على اختراع شخصي نال عديد الشهادت العالمية وليس من الممكن الكشف عنه لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية والعلمية خاصة أن الاستيلاء على الاختراعات والتجديد التكنولولجي بات اليوم شائعا وعديد المخترعين ذهب تعبهم هباء بعد أن تم السطور على اختراعاتهم .

وأضاف الحنبلي “أنه على اتصال دوري بالمؤسسات المعنية في وزارات الصناعة والتكنولوجيا وقد ناله شرف مقابلة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي ويحاول جاهدا مقابلة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان قد أكد خلال الاحتفال بيوم العلم على أهمية الاختراعات ،مشيرا الى رغبته للقاء رئيس الجمهورية لوضع اختراعه على ذمة الدولة التونسية والتأكيد له أن تونس قادرة على توفير الماء للتونسيين من خارج الاطار الطبيعي وهي الأمطار .

وطالب الحنبلي من الدولة التونسية رعاية هذا الاختراع ودعمه بانجاز أول وحدة لتصنيع هذا الاختراع بمنطقة أوتيك بولاية بنزرت “