عاجل/ قوات الاحتلال تقدم على جريمة حرب جديدة..وهذا ما فعلته..

كشف مؤسس تجمّع “أصوات أطباء غزة” الدكتور عمر عبد المنان، أن قوات الاحتلال تقوم باعتقال الأطباء في قطاع غزة بأعداد كبيرة.

وأضاف في حديث متلفز: “إنه أمر محبط للغاية بالنسبة لي كطبيب أن أرى زملائي محتجزين لدى القوات الإسرائيلية بشكل جماعي وتعسفي”.

وشدد عبد المنان على الحالة الطبية الحرجة للمدنيين، مشيرا إلى أن الكثيرين يصلون إلى المستشفيات وهم يعانون من الجفاف ونقص التغذية، وهم في الأساس في حالة مجاعة.

وأكد على أن الوضع المزري الذي يعاني منه قطاع غزة من نق الغذاء والدواء، سيؤدي إلى تفشي سيؤدي إلى تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا والإسهال.

وطالب كيان الاحتلال بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتحمل المسؤولية عن سلامة المدنيين.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا وأكثر من51 ألف جريح.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ66 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

روسيا اليوم