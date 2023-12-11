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تفاصيل الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في السرقات..

2023/12/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تبعا لتسجيل جملة من السرقات ومحاولات خلع لمحلات تجارية مرجع نظر المنطقة المذكورة تم إجراء جملة من التحريات في إطار فريق مشترك بين مختلف الاختصاصات من المنطقة مشفوعة بمداهمات للعناصر المعروفة بالسرقة وقد تم التعريف بالأطراف الضالعة في هذه الجرائم ومكان التقائهم.

وقد تم ضبط 03 أنفار منهم مع إخضاعهم لجملة من التحريات و مجابهتهم بتسجيلات فيديو لمحاولات خلع لمحلات تجارية استعرفوا بانخراطهم في وفاق إجرامي بغاية السرقة و استعرفوا بعدد 9 سرقات لمنازل ومحلات تجارية كما اعترفوا ان المتبقي من المحجوز متواجد لدى نفر آخر مسؤول عن تجميع وبيع المسروق.

وبمداهمت منزله فجرا تم حجز مسروق من محلات تجارية والبحث لايزال جاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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