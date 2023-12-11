وزير الخارجية يدعو إلى اعتماد “خطة اتصال مسؤولة وموضوعية” لدعم التعاون بين تونس ومفوّضية شؤون اللاجئين



دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الاثنين، نبيل عمار، في لقائه اليوم الإثنين بجينيف، بالمفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “فيليبو غراندي”، إلى “إيلاء الأهمية اللازمة لاعتماد خطة اتصال مسؤولة وموضوعية لإضفاء مزيد من النجاعة على التعاون بين تونس والمفوّضية”، وفق بلاغ للخارجية.

وجدّد الوزير، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة عمل يؤديها إلى جنيف من 11 إلى 14 ديسمبر الحالي، التأكيد على تشبّث تونس بالمبادئ والقيم الكونيّة لحماية اللاجئين والتزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أكد عمار على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي بصفة جماعية ومتضامنة مسؤولياته على كافة المستويات من أجل استجابة عادلة ومنصفة لأزمة اللاجئين في ضوء الازدياد غير المسبوق في أعدادهم عبر العالم، التي فاقت 100 مليون شخص.

ومن جهته، جدّد المسؤول الأممي التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدعم تونس، لا سيما في مجال تعزيز قدراتها لتأمين المساعدة والإحاطة للأشخاص مرجع نظر المنظمة الأممية.