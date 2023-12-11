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نسبة إمتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة (صور+فيديو)

2023/12/11 أهم الأخبار, تونس, متفرقات

بلغت نسبة امتلاء السدود الجملية، الى حدود امس الاحد 10 ديسمبر 2023، 23.2 بالمائة، حسب ارقام لوزارة الفلاحة.

ومن جهة اخرى، اكد المرصد التونسي للطقس والمناخ ان إيرادات السدود التونسية خلال الثلاثة الأيام الأخيرة، بلغت 40 مليون متر مكعب، أي ما يساوي 20 يوم استهلاك.
ووفق المرصد، فإن المياه مازلت تجري في الأودية نحو السدود، مشيرا الى انه من المنتظر أن تعود الأجواء الممطرة منتصف الشهر الجاري .
ويشار إلى أن ولايات الزراعات الكبرى قد شهدت نزول كميات هائلة من الأمطار وخاصة في ولايات الكاف وسليانة وجندوبة.

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