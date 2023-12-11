Ooredoo تدعم الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي في معركتها ضد السرطان

بعد نجاح حملة أكتوبر الوردي، نظمت Ooredoo يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 حفلا على شرف الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي (ATAMCS). وشهد الحفل تقديم مبلغ 15 ألف دينار تمثل الأموال التي تم جمعها خلال الحملة التوعوية والتي أعلنت Ooredoo مسبقا ان كل الأموال المجمعة ستكون لصالح الجمعية. هذه هي الحملة الثانية على التوالي التي تخصصها Ooredoo لجمعية ATAMCS، مما يدل على التزامها المستمر بقضية الجمعية.

في هذا الإطار قالت رجاء غلمامي، مديرة التحول الرقمي في Ooredoo “تعد هذه المبادرة جزءًا من اتفاقية أوسع بين Ooredoo وATAMCS تهدف إلى تعزيز شراكتهما في رفع مستوى الوعي الجماعي بتحديات مكافحة مرض سرطان الثدي، تبقى Ooredoo ملتزمة بلعب دور نشط في المبادرات الاجتماعية واستخدام انتشارها لتعزيز القضايا العادلة والإنسانية.”

ان هذه المبادرة وعديدة هي المبادرات الاخرى، هي ثمرة برنامج Ooredoo للمسؤولية الاجتماعية “تونس تعيش”. أكثر من برنامج، هو اليوم قاطرة اجتماعية حقيقية أقرب من أي وقت مضى من التونسيين من أجل ترسيخ قيم المواطنة والتحضر والتضامن والانتماء لتكون Ooredoo دائما بمثابة الشريك الموثوق به.