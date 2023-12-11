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تونس تطرح مناقصة دولية لشراء هذه الكميات من الحبوب..

2023/12/11 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس

قال متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين إن الديوان الوطني التونسي للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين ونحو 75 ألف طن من القمح الصلب و50 ألف طن من الشعير المستخدم كعلف للحيوانات، حسبما نقلته وكالة “روريترز”.
وتنص المناقصة على أن المنشأ اختياري. والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الثلاثاء.
وتطلب تونس القمح اللين على أربع شحنات تزن كل منها 25 ألف طن والقمح الصلب على ثلاث شحنات تزن كل منها 25 ألف طن والشعير على شحنتين تزن الواحدة منهما 25 ألف طن، وتُحدد فترات الشحن بناء على قرار المورد بشأن بلد المنشأ الذي سيستورد الحبوب منه.
ويُعتقد أن القمح اللين سُيطلب للشحن في الفترة ما بين 25 ديسمبر والخامس من فيفري 2024، والقمح الصلب ما بين الأول من جانفي و30 من الشهر نفسه لعام 2024، أما الشعير سيكون في الفترة ما بين الأول من جانفي والخامس من فيفري 2024.
وفي آخر مناقصة جرى الإعلان عنها في 22 نوفمبر، يُعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى حوالي 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من الشعير المستخدم كعلف للحيوانات. وفي مناقصة القمح الصلب الأخيرة التي طرحها في 17 نوفمبر، اشترى الديوان حوالي 25 ألف طن.

رويترز

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